О важности преемственности поколений в реставрации рассказал эксперт

16:51, 27 июня 2024, ПАИ

О важности преемственности поколений в реставрации рассказал архитектор-реставратор высшей категории с 44-летним стажем, вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 июня.

«На рубеже 1990-х годов было почти 500 [специалистов. – ПАИ], а к исходу 1990-х осталось чуть больше 100. Ребята ушли, нужно было просто как-то выживать: работы не было, а у многих были семьи. <...> Это было то поколение, которое должно было сформироваться. Это 40–50-летние, которые имели опыт, профессиональные навыки и всё остальное. Они должны были сформировать последующее поколение. А получился разрыв», – отметил архитектор.

Он пояснил, что в двухтысячные годы ситуация стала улучшаться: появились целевые программы, другие источники помощи и благодаря совокупности этих положительных факторов в профессию начали приходить молодые ребята.

«Моё поколение неожиданно для себя почему-то уже стало старшим поколением. Далее у нас есть небольшая прослойка, вот поколение моего сына, которое пришло в реставрацию в силу того, что они были при ком-то: это 46–48-летние. И потом разрыв. Люди чуть старше 30 лет и так далее. Этот десятилетний разрыв до сих пор сказывается. Эта преемственность, она должна передаваться, потому что трудно иметь генерала и рядового солдата, между ними должно что-то быть», – подчеркнул гость радиоэфира.