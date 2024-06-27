Пьяный велосипедист угодил под колёса фуры в Островском районе

17:01, 27 июня 2024, ПАИ

Фура сбила велосипедиста у деревни Заньково Островского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, велосипедист ехал по обочине, потерял равновесие и выехал на дорогу в попутном направлении. При этом, со слов очевидцев, велосипедист находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал 26-летний велосипедист, его госпитализировали.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.