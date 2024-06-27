Тренер молодёжной сборной России по баскетболу проведёт мастер-класс в Великих Луках

17:21, 27 июня 2024, ПАИ

Тренер молодёжной сборной России по баскетболу Даниил Абрамовский проведёт мастер-класс в Великих Луках 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

С 10:45 до 11:45 состоится теоретическое занятие об особенностях баскетбола 3x3. Мероприятие пройдёт в первом корпусе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Затем в 12:00 в спорткомплексе «Стрелец» стартует практическое занятие по взаимодействию игроков в баскетболе 3x3.

Посетить мероприятие могут все желающие спортсмены, тренеры, любители баскетбола и прочие.

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