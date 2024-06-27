Главный признак подлинности памятников назвал вице-президент Союза реставраторов России

17:48, 27 июня 2024, ПАИ

Какие существуют признаки подлинности памятника и какой из них самый важный, рассказал архитектор-реставратор, вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 июня

Сергей Куликов привёл в пример слова философа и теоретика искусства Джона Рёскина, который полагал, что реставрация – лучший способ уничтожить памятник. «Это такая максима, которая даёт возможность задуматься, потому что подлинность – это вещь этически желаемая, но физически недостижимая. Памятник разрушается, деградация материала идёт», – отметил гость радиоэфира.

Согласно Нарскому документу, у подлинности есть несколько признаков: аутентичность замысла, создания, места и окружения, рассказал архитектор. «Есть ещё пятый признак – это время, текущее через всё. Это основной признак подлинности, который запечатлён в памятнике. Он именно во времени, в этой историчности памятника. Деградация происходит, материал утратили. Как к этому относиться? Надо восстанавливать. Тут возникает другой признак – мастерство. <...> Для этого нужно готовить реставраторов-плотников, каменщиков и так далее, которые это мастерство не повторяют, но имитируют», – подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что время от времени он видит отреставрированные памятники, которые, например, представляют как памятники XVIII века, но таковыми на самом деле не являются из-за неумения или незнания мастера. «Смотрю: нет, ребята, это памятник XXI века, потому что в XVIII веке не штукатурили по маякам, не делали так, так и ещё так <...> А вот если бы это было сделано мастером подготовленным, который понимает технологию... Да утрачено, да, мы приняли решение солидарно, что мы, если не можем материал сохранить, к сожалению, то традицию и образ сохраняем. Критерий выбора подлинности между историчностью и образностью всегда позволяет решить эту проблему: мы что-то всё равно сохраним, что-то передаём», – подчеркнул реставратор.