Открытый урок по теннису для участников СВО пройдёт в Псковском районе

18:03, 27 июня 2024, ПАИ

Открытый урок по теннису для участников СВО пройдёт на корте «Академии тенниса Пскова» в Писковичах Псковского района 29 июня. Мероприятие начнётся в 11:00, сообщил корреспонденту ПАИ президент Федерации тенниса Псковской области Олег Киселёв.

Занятие проведёт действующий чемпион Северо-Западного федерального округа по теннису, 83-я ракетка России Олег Тягунов.

В мероприятии примут участие около десяти ветеранов СВО. «Если ребята захотят продолжить заниматься теннисом, то мы им бесплатно предоставим инвентарь, корты и тренера. Если они будут готовы заниматься более профессионально, то дорога открыта. Можем даже провести у нас на базе турнир среди спортсменов с ПОДА. Может быть, проведём чемпионат Псковской области или Северо-Западного федерального округа», – отметил Олег Киселёв.

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