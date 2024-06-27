Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетили стенд Псковской области в Витебске

19:55, 27 июня 2024, ПАИ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова посетили стенд Псковской области на Форуме регионов Беларуси и России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Также в псковском павильоне побывали государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, председатель Витебского областного исполнительного Комитета Александр Субботин и главы ряда российских регионов.

Делегацию Псковской области на Форуме регионов Беларуси и России возглавляет губернатор региона Михаил Ведерников. В частности, он представил гостям выставочной локации уникальные псковские алмазы. Губернатор подчеркнул, что регион стремится развивать все сферы народного хозяйства, поэтому на стенде Псковской области есть и ОЭЗ «Моглино», и народные промыслы.

Валентина Матвиенко заинтересовалась искусственными алмазами, которые по уникальной технологии выращивают на Псковской земле.

Ранее сообщалось, что технологию выращивания псковских алмазов показали депутатам заксобраний Северо-Запада.

Отметим, XI Форум регионов Беларуси и России на тему «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства» проходит с 27 по 28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке.