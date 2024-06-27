Сирену проверят на территории Гаражного переулка в Пскове 28 июня
В Пскове на территории Гаражного переулка будет звучать сирена завтра, 28 июня. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Проверка системы оповещения начнётся в 10:00.
«Специалисты будут проверять работоспособность электросирены. Жителей просим не беспокоиться», – говорится в сообщении.
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