В Пскове водитель «Яндекс-такси» осуждён за кражу имущества пассажира

23:26, 27 июня 2024, ПАИ

В Пскове житель Пскова осуждён за кражу имущества пассажира с причинением ему значительного ущерба. Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что пассажир забыл вещи в такси, а именно ноутбук и внешний жёсткий диск. Водитель «Яндекс-такси», несмотря на неоднократные звонки с просьбой о возврате имущества, похитил вещи.

Стоимость похищенного у гражданина имущества превышала 40 тысяч рублей, что являлось значительным ущербом для потерпевшего.

Суд признал похитителя виновным и с учётом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Похищенное имущество в полном объёме и без повреждений возвращено владельцу на стадии предварительного расследования сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте.