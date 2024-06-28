Какие законы вступят в силу в России с 1 июля

08:11, 28 июня 2024, ПАИ

Ряд важных изменений ждет россиян в июле, пишет «Российская газета». Так, людям, у которых есть пенсионные накопления, станет легче их получить. Пенсионеры и многодетные родители смогут оплачивать коммуналку без комиссии. Но при этом подорожают сами коммунальные услуги.

С 1 июля меняются правила выплаты пенсионных накоплений

Это нововведение предназначено для обеспечения большего числа граждан возможностью получить накопительную пенсию в одном платеже, пояснил ранее «РГ» депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Ранее способ выплаты накопительной пенсии определялся на основе соотношения суммы накопительной пенсии и общего пенсионного обеспечения. Теперь все будет гораздо проще. Если расчетная сумма накопительной пенсии окажется меньше 10% от прожиточного минимума, то пенсионер получит одноразовую выплату. Например, если у человека на счете будет менее 350 тыс. рублей при достижении положенного возраста, ему будет предоставлена возможность получить единовременную выплату», - отметил депутат.

Ряд пенсионеров получат доплаты

Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, будет повышена фиксированная выплата на 100 процентов, что составит более 8 тыс. рублей. Кроме того, люди, получившие первую группу инвалидности в июне, также получат доплату в размере 8134,88 тыс. рублей.

Дорожают коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги повышаются с 1 июля. До этого они не изменялись более полутора лет (с момента внепланового повышения в конце 2022 года).

Согласно утвержденным правительством индексам изменения платы на коммунальные услуги, максимальное подорожание коммуналки может быть в Забайкальском крае - сразу на 15%. Минимальное - в Хакасии (всего на 4%), Магаданской области и на Чукотке (на 4,9%). В остальных регионах величина подорожания чаще всего около 9-10%. Стоит добавить, что индексы - это разрешенный рост тарифов в среднем по региону, при этом в одном городе плата может быть выше, в другом - ниже этого значения, одни коммунальные услуги могут подорожать больше, но другие, соответственно, меньше.

Как подсчитало движение «Народный жилищный инспектор» по информации из регионов, фактически сильнее всего подорожают водоснабжение и теплоснабжение (рост чуть более 12%). Тариф на водоотведение поднимется в среднем на 11,76%, на вывоз мусора на 9,25%, на электроэнергию на 8,73%, капремонт подорожает на 8,36%. Некоторые регионы решили не поднимать плату за водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора. В Хакасии тарифы не изменятся, утверждают активисты движения, а в ряде регионов они снизятся - в Севастополе подешевеет электроэнергия, в Челябинской области отопление, в Чувашии вывоз мусора. На днях губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что в городе плановое повышение тарифов с июля отменяется (на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора) - коммунальщикам выделят средства из городского бюджета.

Пенсионеры смогут платить за жилье без комиссий

С июля запрещается взимать банковские комиссии при внесении квартплаты рядом категорий льготников. Это правило распространяется на многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

При этом по-прежнему разрешено взимать комиссию, если квитанция оплачивается в почтовом отделении, а не в банке.

Счета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (единый платежный документ - ЕПД), выставляемые расчетными центрами и управляющими организациями, «маркируются» при помощи цифровых кодов - например, «код плательщика» или «лицевой счет», штрих-код и qr-код, поясняет эксперт Общественного совета при Минстрое Ирина Генцлер. В этих кодах шифруется информация о платеже и плательщике, в том числе принадлежность к льготной категории и начисленная сумма льготы. Соответственно, с 1 июля 2024 года код на ЕПД должен включать информацию о принадлежности плательщика к категориям, освобожденным от оплаты комиссии. Оператор в банке должен считать код и получить необходимую информацию, чтобы не взимать комиссию. Тем не менее рекомендуется взять в банк паспорт и документ, подтверждающий льготу.

Застройщики жилья начнут применять цифровые технологии

С июля застройщики жилья должны начать применение технологий информационного моделирования (ТИМ). Некоторые регионы, как сообщал ранее Минстрой, уже перешли на ТИМ (Москва, Свердловская, Саратовская и Мурманская области, Тыва).

Основная проблема здесь - необходимость перехода от привычного западного программного обеспечения на российское, из-за этого переход на ТИМ был отложен на полтора года, чтобы дать российскому софту стать конкурентоспособным. По опросам, которые регулярно проводит Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), три четверти девелоперских компаний уже активно втягиваются в применение инструментов российского ТИМ, 25-27% пока в стадии ожидания, рассказал президент НОТИМ, руководитель комиссии по цифровизации Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов.

Поскольку первый этап применения ТИМ касается проектного направления, каких-либо сбоев не будет, так как проектный сегмент давно и серьезно оцифрован, считает Викторов. Здесь главная задача - именно замена зарубежных программ российскими. С 2025 же года будет следующий этап - сами заказчики строительства должны уметь работать с цифровыми моделями и платформами. Этот сегмент очень конкурентный, есть около десятка разработок, которыми могут воспользоваться строительные компании. «Я думаю, что времени достаточно, чтобы все, кто хотел, смог познакомиться, потестить эти программы и приступить к их активному внедрению», - говорит Викторов.

Финансовые компании будут быстрее отвечать на жалобы

С 1 июля банки, микрофинансовые организации (МФО), страховщики и любые другие финансовые компании будут отвечать на жалобы клиентов максимум за 15 рабочих дней. По сути появляется единый порядок работы с обращениями для всех финансовых организаций, он будет стимулировать участников рынка не допускать недобросовестных практик и нарушений прав клиентов, поясняли в Банке России.

При этом срок работы с жалобой клиентам может быть продлен на 10 рабочих дней, если потребуется дополнительная информация для принятия решения.

«Устанавливается обязанность принимать обращения как в офисах, так и по обычной и электронной почте. Допускаются и дополнительные способы приема обращений, информация о них должна размещаться на сайте и в офисах компании», - отмечают в ЦБ.

Если финансовая организация не ответит клиенту вовремя, Банк России сможет применить к ней меры надзорного реагирования и рассмотрит обращение самостоятельно. Кроме того, если заявитель останется недоволен тем, как финансовая организация отреагировала на его проблему, он может направить в Банк России повторное обращение для проведения разбирательства.

Банки будут обязаны блокировать переводы на подозрительные счета

Российские банки с 25 июля будут обязаны проверять реквизиты получателей любых денежных переводов. Смысл проверки - выяснить, не находится ли счет в базе мошеннических.

Если счет окажется мошенническим (то есть он уже ранее был замечен в преступных схемах), то банк предупредит отправителя об этом. Перевод будет заморожен на два дня: за это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать его.

Если банк не проведет проверку подозрительного счета, то банк должен будет возместить клиенту переведенные деньги. Сделать это будет нужно за 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего клиента.

«Кроме того, банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если информация о совершенных противоправных действиях поступила от МВД России», - отмечают в Центробанке.

Закредитованным клиентам будет еще сложнее взять в долг у банка

Банк России с 1 июля и на весь третий квартал 2024 года установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

ЦБ ограничивает не заемщиков, а банки и микрофинансовые организации (МФО) через инструмент макропруденциальных лимитов. Это количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки по отношению к их ежемесячному доходу. То есть если человек и так отдает за платежи по долгам внушительную сумму (от 50% дохода), то шансы на оформление нового кредита у него заметно снизятся. Если показатель долговой нагрузки превышает 80%, то кредит не будет выдан точно.

«Макропруденциальные лимиты ведут к перераспределению объемов выдач в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой и более устойчивых в случае стресса», - поясняют в Банке России. Как отмечают в ЦБ, заемщики с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в кредитном портфеле банков влияет на риск возможных потерь банка.

Кроме того, по договорам на кредит или микрозаём, заключенным с 1 июля, поменяется порядок погашения долга. Когда заемщик начнет платить по кредиту, то в первую очередь деньги пойдут на погашение пропущенных взносов, а затем уже на плановый платеж. И только потом - на штрафы и пени. До этого сначала закрывался просроченный долг, а затем - неустойка.

Вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь

С 1 июля изменятся минимальные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия. В частности, минимальная розничная цена на водку вырастет с 281 до 299 руб. за бутылку 0,5 литра, на коньяк - с 517 до 556 руб., на бренди - с 375 до 403 руб.

Индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкоголь с содержанием спирта свыше 9% (с 613 до 643 руб. за литр безводного этилового спирта), а также ростом затрат на производство алкогольной продукции, поясняли в Минфине. Ведомство также учитывало рост курса доллара, что повлияло на себестоимость продукции, а также рост стоимости логистических услуг по сравнению с 2022 годом на 15%.

Минимальные цены на алкоголь Минфин устанавливает регулярно с 2009 года. Таким образом ведомство борется с контрафактом на рынке.

Импорт табачной продукции будет возможен только с акцизной маркой

С 1 июля 2024 года ввоз иностранной табачной продукции в Россию (в том числе из стран ЕАЭС) и ее перемещение будет возможен только при условии наличия на упаковке специальной акцизной марки. Это еще один способ борьбы с нелегальной продукцией. Купить акцизные марки импортерам можно будет в таможенных органах по месту их госрегистрации, по заранее поданному заявлению и предварительной оплате.

Повышается пошлина за выдачу паспортов

Повышаются размеры госпошлин за выдачу ряда документов, среди которых загранпаспорта на детей и взрослых, вид на жительство и регистрация иностранцев. За получение загранпаспорта на малолетнего - ребенка до 14 лет с 1 июля пошлина составит 3000 рублей, что на 500 рублей больше ранее установленной. Пошлина за получение загранпаспорта нового поколения на взрослого выросла на тысячу рублей - до 6000 рублей. Также повысится стоимость выдачи ряда документов на иностранцев. Вид на жительство вырос в цене на тысячу рублей - до 6000. За регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства нужно заплатить 420 рублей, цена выросла на 70 рублей. Сильнее всего повысилась стоимость получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников - до 12000 рублей, это на 2000 больше, чем было ранее. А сами иностранные сотрудники за выдачу разрешения на работу будут платить 4200 рублей вместо 3500 рублей. Аналогично повышается пошлина за прием в гражданство РФ.

Меняются правила подключения новостроек к энергосетям

С 1 июля в оплату за подключение новостроек к электросетям допускается включение инвестиционной составляющей, то есть расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры. К примеру, за реконструкцию и ремонт подстанций и центров питания, а также работы по усилению сетей.

Ранее для подключения новостройки сетевые организации зачастую были вынуждены ставить еще одну подстанцию или же тянуть «последнюю милю» от дальнего центра питания. Теперь у них появится возможность подключения здания, сделав реконструкцию ближнего центра питания и включив эти затраты в плату за подключение.