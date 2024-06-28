В России появится ГОСТ на шаурму

08:26, 28 июня 2024, ПАИ

Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров начало формировать новый национальный стандарт для шаурмы (или шавермы). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Российскую систему качества.

Там подчеркнули, что до сих пор в РФ не было четких технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции.

По рецептуре и способу приготовления арабское блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска: теплое сочное мясо, которое предварительно обжарили на гриле, заворачивают в лаваш, смешивая с охлажденными соусами и салатом из свежих овощей и зелени. Разные температуры, высокая влажность компонентов блюда способствуют тому, что патогенные микроорганизмы в нем развиваются достаточно быстро.

Поэтому новый стандарт установит требования к шаурме по всей цепочке производства, то есть от начала ее изготовления до момента транспортировки и продажи. Причем при разработке документа эксперты будут учитывать нормы действующих межнациональных технических регламентов, СанПиНов и имеющиеся практические наработки.