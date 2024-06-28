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Общество

В Бурятии спасли восьмимесячного младенца, выпавшего с мамой с десятого этажа

В Улан-Удэ спасли восьмимесячного младенца, выпавшего с мамой с десятого этажа, пишут бурятские СМИ со ссылкой на медучреждения региона.

В конце апреля в улан-удэнском микрорайоне Энергетик из окна квартиры на десятом этаже вместе с матерью выпал восьмимесячный ребенок.

Мальчику удалось выжить, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Однако его 31-летняя мать скончалась на месте. По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. По предварительной информации, молодая мать приехала к родителям за вещами, но дома их не оказалось. Через некоторое пришёл отец погибшей, обнаруживший пустую квартиру. Семья на учёте в полиции не состояла.

Мальчик лежал два месяца в отделениях травматологии и ортопедии с нейрохирургическими койками и медицинской реабилитации № 3.

«Заведующая отделением анестезиологии и реанимации Наталия Страхова и врач Ирина Потёмкина очень нам помогли и поддержали в самое тяжёлое время. Они вывели внука из тяжёлого состояния. Спасибо огромное им и всем медсёстрам, всему обслуживающему персоналу», – рассказала бабушка ребенка.

Теперь ребёнка ждёт длительная реабилитация.

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