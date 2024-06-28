О программе восьмого дня ярмарки «Виноград» рассказали псковичам

10:58, 28 июня 2024, ПАИ

Рассказываем, что ждёт псковичей в восьмой день эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 21 по 30 июня.

В лектории «Винология» пройдет ряд лекций, посвящённых бизнесу, а также лекции-дегустации. Чтобы попасть на них, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В 17:00 на площадке «Крым» выступит группа Jellyfish-Mountain, в 19:00 – Jazz Festival, квинтет Сауло Тупинамба, а в 20:30 на сцену выйдет певица Лиза Матрёшка.

В секции «Кавказ» пройдут мастер-классы: в 12:00 псковичи буду разукрашивать фигурку барашка, в 13:00 – делать украшения из винной пробки, а в 15:00 – изготавливать изделия из глины на гончарных кругах. Здесь же в 19:00 выступит ансамбль кавказского танца «Сихарули» и пройдет мастер-класс по лезгинке.

На площадке «Дон» будут показывать фильмы: в 13:00 – мультфильм «В некотором царстве», в 15:00 – фильм «Старик Хоттабыч», в 20:00 – фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Также в 18:00 здесь состоится мастер-класс для зрителей по владению казацким оружием.

На площадке «Кубань» в 16:00 будут выступать псковские поэты. В 18:30 для псковичей проведут мастер-класс по танцевальной организации.

Для детской зоны подготовлена обширная программа: мастер-классы, деревянные игры и головоломки, научные шоу, выступление кинологов с дрессированными собаками.

Напомним, что всего на ярмарке представлено несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки – «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань».

Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Все площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.