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Культура

Выставка о знатоке книжных памятников Леониде Творогове открылась в Псковском музее

Выставка «Леонид Алексеевич Творогов: 100 лет в науке», посвященная крупнейшему знатоку книжных памятников, открылась в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Выставка о знатоке книжных памятников Леониде Творогове открылась в псковском музее. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В экспозицию вошли в частности остающийся неопубликованным рукописный памятник 1641-1642 годов, рассказывающий о неизвестных страницах истории Псковского Мироносицкого монастыря, а рядом с ним – неизданная статья Творогова. Также на выставке можно увидеть карту средневекового Пскова, выполненную рукой Леонида Творогова, и другие экспонаты.

Кроме того, именно ему удалось убедить сотрудников Министерства культуры СССР в необходимости учреждения в Псковском музее специального отдела, в котором будут сберегаться книжные памятники и документы. В 1958 году Древлехранилище, фонды которого были фактически собраны ученым значительно раньше, еще в конце 1940-х, наконец получило официальный статус. Сегодня Древлехранилище Псковского музея насчитывает свыше тысячи фондов, более ста тысяч уникальных документов.

Сам же Леонид Творогов издал более 150 книг, брошюр, статей, заметок.

При этом псковский исследователь занимался не только древнерусской литературой. Он открыл неизвестного для советского читателя русского поэта XIX века Александра Яхонтова. Творогов первым опубликовал более ста его стихотворений.

Выставка будет работать в главном здании Псковского музея на улице Некрасова, 7, в фойе 2-го этажа по 18 июля 2024 года.

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