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Культура

О сюрпризах в Дни пушкинской поэзии и русской культуры рассказал Михаил Ведерников

О сюрпризах в Дни пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Псковской области с 5 по 8 июня, в своём телеграм-канале рассказал губернатор Михаил Ведерников.

5 июня в Большом зале Научно-культурного центра Пушкинского заповедника народный артист России Олег Погудин представит спектакль «Золотой век».

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, на могиле поэта в Святогорском монастыре будет совершена лития. В этот же день в Пскове пройдёт Пушкинское шествие. Гостей порадуют знакомые «великанцы», удивительная страна «Картония» и московский оркестр «Пакава Ить».

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

7 июня на поляне в селе Михайловское запланирована насыщенная культурная программа с участием более 20 творческих коллективов.

Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырёв представят спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…». Зрители также увидят спектакль финалистов «Школьной классики» – проекта, реализуемого «Движением первых».

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Это ещё не все сюрпризы, - пообещал Михаил Ведерников. - Отмечайте даты в календаре и обязательно планируйте поездку в Пушкинские Горы».

На пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 мая организаторы рассказали, как принять участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры, а также упомянули, что вход на мероприятия фестиваля будет бесплатным.

Фестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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