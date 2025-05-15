Творец имеет право пробовать, ошибаться и менять – театральный художник

17:35, 15 мая 2025, ПАИ

Творец имеет право пробовать, ошибаться и менять, заявил художник-постановщик Николь Кламперт (Санкт-Петербург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ведущие поинтересовались у гостей эфира, было бы проще или нет, если бы сначала были репетиции, а потом начинали делать декорации к спектаклю.

«Это сложный вопрос, потому что есть бюрократическая часть запуска спектакля – когда надо всё одобрять и потом пускать в производство, но творческий процесс бывает разный. Также режиссёры бывают разные, те, кто заранее детально знают, что они хотят, и те, кто, работая с этой «глиной», понимают, как они хотят выстроить всё. Это влияет на процесс работы, и я лично отношусь к этому очень спокойно. Я считаю, что творец имеет право пробовать, ошибаться, менять, но это всегда поиск», – объяснил Николь Кламперт.

Он подчеркнул, что театральным цехам в этом плане тяжелее.

«Понятно, что цехам, в которых люди работают и изготавливают, это сложнее, когда им говоришь «извините, но мы это не возьмём или поменяли» – это работа, человеческий труд, мы тоже это очень ценим. С театром очень важный момент, что мы покушаемся на время зрителя и время тех людей, которые работают и делают то, что мы просим. Максимально с уважением к этому относимся, тем не менее если ты идёшь по какому-то пути и понимаешь, что надо свернуть, то надо смело сворачивать», – заметил он.

Художник по свету Владимир Коваленко из Екатеринбурга в свою очередь поблагодарил Псковский театр драмы за то, что в нём было приятно работать.

«Все цеха абсолютно искренне работали на общий результат, и это было очень приятно», – подчеркнул гость студии.

Напомним, что мастера работали вместе с режиссёром Тимуром Куловым над спектаклем «Каинова печать» в Псковском театре драмы.