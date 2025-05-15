Театральные художники стали гостями программы «Минкульт». Главное
Театральные художники – художник-постановщик Николь Кламперт (Санкт-Петербург) и художник по свету Владимир Коваленко (Екатеринбург) – стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 15 мая. Мастера работали вместе с режиссёром Тимуром Куловым над спектаклем «Каинова печать» в Псковском театре драмы.
Главное из эфира:
- театр не требует такой достоверности в стилизации, как кино. «У нас есть стилизация, и в какой-то степени мы можем совмещать современные и старинные элементы»;
- спектакль не должен быть просто пересказом или визуализацией текста – это неинтересно;
- с каким материалом интереснее и сложнее работать – историческим или экспериментальным: можно над современным материалом работать в историческом контексте и наоборот в зависимости от идеи;
- творец имеет право пробовать, ошибаться и менять;
- художники поблагодарили Псковский театр драмы за то, что в нём было приятно работать: «Все цеха абсолютно искренне работали на общий результат, и это было очень приятно»;
- персонажей «Каиновой печати» помещают в некий мистический поезд, который на всех парах несётся то ли к исполнению заветных желаний героев, то ли к тотальному крушению;
- какую символику закладывали в спектакль «Каинова печать»: «Обсуждая поезд и думая, как его вообще вывести, <...> хотелось, чтобы было ощущение, что и зритель внутри вагона, и поезд мчится прямо на зрителя, поэтому хотелось это всё направить к зрителю (за счёт перспективы декорации)». На этом же контрасте построен интерьер поезда: совмещены элементы богатого вагона и третьего класса.
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15 мая 2025
Какую символику закладывали в спектакль «Каинова печать», рассказали театральные художники