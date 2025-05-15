Театральные художники стали гостями программы «Минкульт». Главное

20:01, 15 мая 2025, ПАИ

Театральные художники – художник-постановщик Николь Кламперт (Санкт-Петербург) и художник по свету Владимир Коваленко (Екатеринбург) – стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 15 мая. Мастера работали вместе с режиссёром Тимуром Куловым над спектаклем «Каинова печать» в Псковском театре драмы.

Главное из эфира: