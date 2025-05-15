Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Театральные художники стали гостями программы «Минкульт». Главное

Театральные художники – художник-постановщик Николь Кламперт (Санкт-Петербург) и художник по свету Владимир Коваленко (Екатеринбург) – стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 15 мая. Мастера работали вместе с режиссёром Тимуром Куловым над спектаклем «Каинова печать» в Псковском театре драмы.

Главное из эфира:

  • театр не требует такой достоверности в стилизации, как кино. «У нас есть стилизация, и в какой-то степени мы можем совмещать современные и старинные элементы»;
  • спектакль не должен быть просто пересказом или визуализацией текста – это неинтересно;
  • с каким материалом интереснее и сложнее работать – историческим или экспериментальным: можно над современным материалом работать в историческом контексте и наоборот в зависимости от идеи;
  • творец имеет право пробовать, ошибаться и менять;
  • художники поблагодарили Псковский театр драмы за то, что в нём было приятно работать: «Все цеха абсолютно искренне работали на общий результат, и это было очень приятно»;
  • персонажей «Каиновой печати» помещают в некий мистический поезд, который на всех парах несётся то ли к исполнению заветных желаний героев, то ли к тотальному крушению;
  • какую символику закладывали в спектакль «Каинова печать»: «Обсуждая поезд и думая, как его вообще вывести, <...> хотелось, чтобы было ощущение, что и зритель внутри вагона, и поезд мчится прямо на зрителя, поэтому хотелось это всё направить к зрителю (за счёт перспективы декорации)». На этом же контрасте построен интерьер поезда: совмещены элементы богатого вагона и третьего класса.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

Театральные художники стали гостями программы «Минкульт». Главное
15 мая 2025

Какую символику закладывали в спектакль «Каинова печать», рассказали театральные художники
15 мая 2025

На пяти бесплатных выставках в «Михайловском» смогут побывать все желающие
15 мая 2025

С каким материалом сложнее работать в театре, рассказали эксперты
15 мая 2025

Творец имеет право пробовать, ошибаться и менять – театральный художник
15 мая 2025

Псковская область отметит 100 лет со дня рождения художника-живописца Петра Оссовского
15 мая 2025

Театральные художники станут гостями программы «Минкульт»
15 мая 2025

О сюрпризах в Дни пушкинской поэзии и русской культуры рассказал Михаил Ведерников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...