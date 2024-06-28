Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется по Псковской области в предстоящие выходные

10:59, 28 июня 2024, ПАИ

В ближайшие выходные на территории Псковской области прогнозируется высокая пожарная опасность в лесах, сообщили ПАИ в противопожарном лесном центре региона.

В субботу, 29 июня, по северным и части западных районов области прогнозируется 4 (высокий) класс пожарной опасности по условиям погоды, на остальной части области – 3 (средний) класс пожарной опасности.

В воскресенье, 30 июня, прогнозируется увеличение класса пожарной опасности до 5 (чрезвычайного) в Псковском, Гдовском, Печорском, Палкинском, Пыталовском районах.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8(800)100-14-84 и 8(800)100-94-00.