1 июля в Псковской области, возможно, будет поставлен температурный рекорд

12:06, 28 июня 2024, ПАИ

1 июля в Псковской области возможен температурный рекорд, рассказала корреспонденту ПАИ руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

В минувшие дни рекордов не было, и в предстоящие выходные, по словам метеоролога, температурных аномалий и рекордов также не ожидается. «Уже в субботу вечером над регионом пройдёт холодный фронт и температура немного понизится. В отдельных районах возможны грозы, ливни и шквалистый ветер. Температура в субботу и воскресенье до +25...+26 градусов», - уточнила Тала Нещадимова.

В понедельник, 1 июля, температура снова повысится и, возможно, достигнет рекордных значений, но уже к вечеру снова ожидается холодный фронт. «Затем в температурном отношении неделя будет спокойной с показателями до +22...+26 градусов», - отметила Тала Нещадимова.