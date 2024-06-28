Женщина пострадала в ДТП с лосем в Гдовском районе

12:14, 28 июня 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Ford и лося произошло у деревни Подолешье Гдовского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. Ей оказывается помощь на месте, а также решается вопрос о госпитализации.

Лось после столкновения погиб.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как вести себя при встрече с лосем на дороге, можно узнать здесь, а как избежать встречи с сохатым, читайте в нашей инфографике.