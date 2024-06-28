Женщина пострадала в ДТП с лосем в Гдовском районе
Столкновение автомобиля Ford и лося произошло у деревни Подолешье Гдовского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. Ей оказывается помощь на месте, а также решается вопрос о госпитализации.
Лось после столкновения погиб.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как вести себя при встрече с лосем на дороге, можно узнать здесь, а как избежать встречи с сохатым, читайте в нашей инфографике.
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