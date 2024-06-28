Четыре бывших мигранта получили повестки для явки в военкомат

12:58, 28 июня 2024, ПАИ

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению новых граждан России, не вставших на воинский учёт, прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Всего проверили 12 человек и выявили четырёх мужчин призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Им вручили повестки и доставили в военный комиссариат.

Также всем бывшим мигрантам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства и право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать совершеннолетние граждане, законно находящиеся на территории России. Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту проходит в военном комиссариате в Пскове на улице Первомайской, 38.