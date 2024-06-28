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Общество

Четыре бывших мигранта получили повестки для явки в военкомат

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению новых граждан России, не вставших на воинский учёт, прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Четыре бывших мигранта получили повестки для явки в военкомат. Фото здесь и далее: пресс-служба Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Всего проверили 12 человек и выявили четырёх мужчин призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Им вручили повестки и доставили в военный комиссариат.

Также всем бывшим мигрантам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства и право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать совершеннолетние граждане, законно находящиеся на территории России. Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту проходит в военном комиссариате в Пскове на улице Первомайской, 38.

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