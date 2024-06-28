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Общество

Расширять молодёжное сотрудничество в рамках Союзного государства предложил Александр Котов

Мнением о перспективных направлениях российско-белорусского сотрудничества поделился спикер областного Собрания депутатов Александр Котов по завершении пленарного заседания Форума регионов России и Беларуси, которое прошло под председательством спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко и её белорусской коллеги Натальи Кочановой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Очевидно, что мы будем укреплять сотрудничество с нашим братским соседом - Республикой Беларусь. У нас уже существуют тесные партнёрские связи, но такие масштабные встречи, как этот форум, позволяют сделать наше взаимодействие ещё более эффективным и, возможно, направить фокус внимания на новые перспективные сферы, где сотрудничество пока развито в меньшей степени», - сказал Александр Котов.

По словам спикера, одним из важных направлений развития Союзного государства является взаимодействие региональных законодательных органов. На сегодняшний день Псковское областное Собрание депутатов имеет межпарламентское соглашение о сотрудничестве с Витебской и Могилёвской областями.

«На мой взгляд, очень хорошая идея – вовлечь в этот процесс нашу молодёжь. Начнём мы это делать с нашего Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. У нас уже есть задумки совместных проектов», - поделился планами Александр Котов.

«Принятие модельного закона Союзного государства о приграничном сотрудничестве, включение молодёжных мероприятий межрегионального уровня в календарный план и подкрепление их строкой бюджета Союзного государства могло бы не только упорядочить нашу совместную работу в этом направлении, наполнить встречи нашей молодёжи более глубоким смыслом, но и сформировать основу для долгосрочных совместных проектов, в том числе на уровне молодёжных парламентов», - резюмировал Александр Котов.

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