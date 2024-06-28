Ещё один лось погиб на трассе в Бежаницком районе
Ещё один лось погиб в ДТП на 57-м км трассы Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Лося сбил автомобиль Honda. Водитель и пассажиры не пострадали.
На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что сегодня лось погиб ещё и в Гдовском районе. Там в результате ДТП пострадала и водитель автомобиля, столкнувшегося с животным.
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