Ещё один лось погиб на трассе в Бежаницком районе

13:24, 28 июня 2024, ПАИ

Ещё один лось погиб в ДТП на 57-м км трассы Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Лося сбил автомобиль Honda. Водитель и пассажиры не пострадали.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что сегодня лось погиб ещё и в Гдовском районе. Там в результате ДТП пострадала и водитель автомобиля, столкнувшегося с животным.