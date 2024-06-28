На арт-экскурсии Михаила Драгунова приглашают псковичей в Пушкинский заповедник

13:53, 28 июня 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает на поэтическую арт-экскурсию «Под вашу сень, михайловские рощи…». Автор и исполнитель программы — актёр театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова Михаил Драгунов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В «Михайловском» отметили, что арт-экскурсии Михаила Драгунова всегда проходят с большим успехом. Актёр уже представлял в музее подобные программы, основанные на стихах и письмах Пушкина, воспоминаниях современников поэта, прозе легендарного музейщика, первого послевоенного директора святогорского «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, другим материалам. Среди арт-экскурсий Михаила Драгунова — «Я помню чудное мгновенье…» по парку усадьбы «Тригорское», «Пир» (по произведениям Пушкина, задуманным и написанным в Михайловском), «Журавли» (памяти Гейченко и его друзей — соратников музея, также воинов Великой Отечественной: художника Василия Звонцова, поэта Михаила Дудина), проч., проч.

Программа «Под вашу сень, михайловские рощи…» идёт по мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов — центральной усадьбе Пушкинского заповедника. Она посвящена приездам поэта в его родовое Михайловское в разные годы: 1817, 1819, 1824, 1827, 1835… Сеансы арт-экскурсии запланированы на 29 и 30 июня; их начало в 12:15, 14:15 и в 16:15. Ориентировочная продолжительность поэтической прогулки — один академический час.

Возрастные ограничения для участников не предусмотрены, уточнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».