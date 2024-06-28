Сергей Грахов покидает пост председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Сергей Грахов покидает пост председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области. О своём решении он сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Да, я действительно ухожу, но это решение принято и согласовано давно и никак не связано с ситуацией с ТКО», – уточнил Сергей Грахов.
Сегодня, 28 июня, – последний рабочий день председателя комитета. «Дождёмся комментариев губернатора, затем и я буду готов что-то сказать», – добавил он.
Сергей Грахов покидает пост председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
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