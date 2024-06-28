Дмитрий Чернышенко отметил проекты ПсковГУ на XI Форуме регионов Беларуси и России

14:56, 28 июня 2024, ПАИ

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил международные проекты ПсковГУ на пленарном заседании «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». Мероприятие прошло на XI Форуме регионов России и Беларуси в Витебске. В заседании приняла участие ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Заместитель председателя Правительства РФ рассказал об успешных практиках взаимодействия России и Республики Беларусь в сфере науки и высшего образования, в их числе Дмитрий Чернышенко назвал проекты, инициированные ПсковГУ: Научно-образовательная лаборатория изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории, ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, Консорциум «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ».

Отметим, что с 2014 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь выступают организаторами ежегодного Форума регионов России и Беларуси.

Цель этого мероприятия — усилить интеграцию в рамках Союзного государства, укрепить межпарламентские, торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи между Россией и Беларусью, а также способствовать развитию деловых отношений и перспективных направлений двустороннего сотрудничества.