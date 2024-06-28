Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дмитрий Чернышенко отметил проекты ПсковГУ на XI Форуме регионов Беларуси и России

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил международные проекты ПсковГУ на пленарном заседании «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». Мероприятие прошло на XI Форуме регионов России и Беларуси в Витебске. В заседании приняла участие ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Дмитрий Чернышенко отметил проекты ПсковГУ на XI Форуме регионов Беларуси и России. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Заместитель председателя Правительства РФ рассказал об успешных практиках взаимодействия России и Республики Беларусь в сфере науки и высшего образования, в их числе Дмитрий Чернышенко назвал проекты, инициированные ПсковГУ: Научно-образовательная лаборатория изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории, ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, Консорциум «Российско-Белорусский университетский союз «ВМЕСТЕ».

Отметим, что с 2014 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь выступают организаторами ежегодного Форума регионов России и Беларуси.

Цель этого мероприятия — усилить интеграцию в рамках Союзного государства, укрепить межпарламентские, торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи между Россией и Беларусью, а также способствовать развитию деловых отношений и перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июня 2024

В Пскове развернулась Всероссийская ярмарка трудоустройства
28 июня 2024

Дмитрий Чернышенко отметил проекты ПсковГУ на XI Форуме регионов Беларуси и России
28 июня 2024

Сотрудница полиции оперативно вывела из леса пожилого великолучанина
28 июня 2024

Дмитрий Чернышенко поздравил российских выпускников с окончанием школы
28 июня 2024

Борис Елкин и Иван Белугин пообщались с молодыми псковичами
28 июня 2024

Гражданам России и Белоруссии рекомендуют пересекать границу через пункты пропуска в Себежском районе
28 июня 2024

Четыре бывших мигранта получили повестки для явки в военкомат
28 июня 2024

Михаил Ведерников принял участие в рабочей встрече с Валентиной Матвиенко

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...