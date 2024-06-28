Анастасия Иванова прокомментировала предстоящие изменения в налоговой системе

16:12, 28 июня 2024, ПАИ

Предстоящее повышение налоговой нагрузки прокомментировала руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

«Предлагаемые изменения представляют собой прогрессивную шкалу налогообложения: чем больше зарабатывает человек, тем большую часть своего дохода он отдает в бюджет государства. Такая система налогообложения считается справедливой, так как она позволяет снизить социальное неравенство и обеспечить более равномерное распределение доходов в обществе», – отметила она.

В основном люди поддерживают такую систему налогообложения, подчеркнула Анастасия Иванова. Однако у бизнеса неоднозначное отношение к этому. «Некоторые предприниматели считают, что такая система может стимулировать уклонение от уплаты налогов и коррупцию. Кроме того, есть опасения, что повышение ставки налога для богатых может привести к сокращению в целом уровня зарплат и сокращению инвестиций», – заметила она.

Анастасия Иванова также обратила внимание на то, что в некоторых странах прогрессивная шкала налогообложения еще более выражена (например, в Швеции), а в России ставка налога на доходы физических лиц остается одной из самых низких в мире.

Напомним, до конца лета планируется принять изменения в налоговой системе. Повышение налоговой нагрузки коснется только тех граждан, кто получает более 2,4 миллиона рублей в год.