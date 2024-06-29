Пятиборье на воде, ногах и колёсах пройдёт в Пскове

16:13, 29 июня 2024, ПАИ

Гонка из пяти этапов на воде, ногах и колёсах пройдёт в Пскове 14 июля, сообщили ПАИ в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Участники пятиборья должны будут преодолеть дистанцию 8,2 километра. На первом этапе спортсмены пробегут полтора километра от Ольгинской часовни до Мирожского монастыря. Затем необходимо будет переплыть Великую с одного берега на другой. На третьем этапе участники проедут на велосипеде 2,6 километра от набережной до «Сада камней» в парке «Куопио». Четвёртый этап – бег на 2,6 километра от «Сада камней» до Варлаамской башни кремля, преодолевая Пскову вброд и попутно отмечаясь на четырёх контрольных пунктах. Финальный этап спортсмены пройдут на сапах по Великой до Ольгинской часовни. Итоговое время будет отмечаться по касанию берега ногой.

Самые быстрые спортсмены в мужском и женском зачётах получат денежное вознаграждение.

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