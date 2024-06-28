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Чемпионат и первенство Пскова по гребле на байдарках и каноэ стартуют 29 июня

Чемпионат и первенство Пскова по гребле на байдарках и каноэ пройдут на Великой 29 и 30 июня. Об этом сообщил псковский тренер Андрей Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат и первенство Пскова по гребле на байдарках и каноэ стартуют 29 июня. Фото: ПАИ

За награды состязаний поборются юноши и девушки в трёх возрастных группах на дистанциях в 200, 500, 1000 и 5000 метров.

Победителей и призёров наградят грамотами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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