Чемпионат и первенство Пскова по гребле на байдарках и каноэ стартуют 29 июня

16:01, 28 июня 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Пскова по гребле на байдарках и каноэ пройдут на Великой 29 и 30 июня. Об этом сообщил псковский тренер Андрей Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За награды состязаний поборются юноши и девушки в трёх возрастных группах на дистанциях в 200, 500, 1000 и 5000 метров.

Победителей и призёров наградят грамотами.

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