«Мы вас любим и будем любить». Борис Елкин встретился с медалистами-стобалльниками

16:26, 28 июня 2024, ПАИ

О семейных династиях, ближайших планах, любимых учителях, которых «надо обязательно наградить», рассказали «золотые» выпускники главе города Борису Елкину. А он дал советы, какое общежитие лучше выбрать, и поделился, какой профессией хочет еще овладеть.

Их в городе 20, тех, кто не только получил медаль «За особые успехи в учебе», но и набрал 100 баллов по предмету. А четверо получили высший балл дважды.



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина





















С ними, как назвал их накануне, во время вручения золотых и серебряных медалей, председатель городской Думы Александр Гончаренко, «элитой города» и встретился Борис Елкин. Ребята чинно уселись за накрытым столом с пирожками и конфетами, сначала, конечно, смущаясь перед градоначальником. Чтобы их расшевелить, Борис Андреевич каждого расспросил о планах и о том, почему выбрали тот или иной вуз и как вообще достигли таких результатов.

Двойная ответственность

«Знаю, многие решили посвятить себя здравоохранению и медицине, кто-то из вас будет поступать в наш университет. Образование можно получать везде, но главное – вернуться домой, к своим корням. Вы уже достигли высоких показателей, надеюсь, так будет и дальше», – поприветствовал ребят глава города.

Виктория Алексеева, выпускница технического лицея, получила высший балл по математике и выбрала для себя ГАСУ, остановившись пока на двух направлениях: архитектуре и строительстве уникальных зданий.

«Это же мой родной вуз, – обрадовался Борис Андреевич. – Уникальные здания? Во время моей учебы такого направления не было. Будешь в общежитии жить? Постарайся попасть в то, которое ближе, на Фонтанке, это центр города, удобнее добираться».

Арсений Плодунов, гордость ППК, планирует стать врачом. У молодого человека в личной копилке призовое место в олимпиаде МГУ, первое – в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по химии.

«Каким врачом хочешь стать?» – поинтересовался Борис Елкин.

«Пока точно не выбрал, но, возможно, онкологом. У меня папа и мама врачи», – поделился Арсений.

На что глава заметил, что в прошлом году, когда была подобная встреча, многие будущие медики хотели стать стоматологами. «Нужны узкие специалисты и онкологи, и хирурги. Приятно, что семейная династия продолжается, так что, Арсений, у тебя двойная ответственность!»

Премию – учителям!

Выпускницы ПИЛГ попросили отметить работу учителя химии. «Можно ей премию выписать за 100-балльников?». К ним присоединился и Арсений Плодунов, уточнив, что у него было две учительницы, одна, правда, уже уволилась.

«Геннадий Всеволодович, слышите предложение? – обратился глава к начальнику управления образования Геннадию Иойлеву. – Обязательно отметим».

Софа Рзаева, выпускница инженерно-лингвистической гимназии, похвасталась, что у нее не было репетиторов и несмотря на это получила высший балл по русскому языку, потому что это ее любимый предмет, а еще она занимается английским с 5 лет, учит немецкий и шведский и для себя выбрала лингвистическое направление в ПсковГУ.

Борису Андреевичу пришелся по душе ее выбор:

«Приятно слышать, тем более наш университет сделал скачок в развитии, ректор с душой выкладывается. А нам важно, чтобы специалисты оставались у нас».

Наиля Алтаякова, тоже выпускница ПИЛГ, собралась покорять Казанский федеральный университет, как говорит, «поближе к корням». Девушка выбрала «что-то связанное с биохимией либо разработкой лекарств».

Катя Шевченко – НИИ имени Алмазова, факультет «лечебное дело». Медицинский вуз в Санкт-Петербурге рассматривает и Полина Авдей. Полина Бурова – Санкт-Петербургский политехнический институт.

Что у нас с мусором?

Борис Елкин еще раз наставительно напомнил ребятам, что вуз – это только фундамент, который научит получать знания, «главное, правильно выбрать путь». А потом предложил задавать ему вопросы. Ребята снова засмущались, тогда Борис Андреевич еще раз взял штурвал в свои руки: «Ну, спросите, что у нас с вывозом мусора?»

Молодежь заметно оживилась. «Да! А квитанции приходят!» – заметил Арсений Плодунов.

«Не буду углубляться, – начал объяснять градоначальник, – проблема есть, стараемся исправить. Сейчас третья волна пошла, хотя, казалось, наладили. Финансовые трудности у оператора повлияли на других в этой цепочке. Стараемся из этого крутого пике вырулить. Он вывозится, но с меньшей периодичностью. Что касается квитанций, управляющая компания должна сделать перерасчет».

«А конфеты можно брать? – наконец осмелели ребята. – Кто пирожки пёк? Они такие вкусные».

Геннадий Иойлев рассказал, что пирожки – «изделия кудесниц из детских садов».

«Борис Андреевич, а почему вы, петербуржец, Псков выбрали для работы?» – полюбопытствовали выпускники.

Глава рассказал о своих пушкиногорских корнях, бабушке, о том, что любит бывать в тех краях.

«Не уезжайте!»

После реплики «чаю еще хотим» разговор пошел еще оживленнее. Глава неожиданно поделился, что у него возникла мысль овладеть поварскими навыками, потому как любит готовить и в отпуске думает подучиться ремеслу, «надо развиваться всесторонне».

«Не уезжайте, кто будет работать тогда?» – прозвучал вопрос.

«Так я же в отпуске этим займусь, уеду на две недели», – уточнил Борис Андреевич.

На что ребята заметили, что и в Пскове хорошо отдыхать, тем более так тепло и новый пляж открылся.

А вообще они долго отдыхать не планируют, надо и физику подучить, и историю освежить в памяти, в общем, дальше развиваться.

Еще они рассказали главе города, что начался прием документов в вузы, когда он закончится и начнется зачисление и что выпускные у кого-то прошли, а у кого-то сегодня, и неправда, как многие думают, что у них не было детства. Было, еще и время на хобби оставалось.

«Удачи вам, ребята, – пожелал на прощание Борис Андреевич, – приезжайте домой чаще, мы любим вас и будем любить. Ждем вас».

Лариса Малкова