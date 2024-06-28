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Общество

Завод «Титан-Полимер» принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове

Завод «Титан-Полимер» принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Завод «Титан-Полимер» принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Мероприятие развернулось на двух площадках – в Пскове и Великих Луках, в очном и заочном форматах. Всего свои вакансии представили более 140 работодателей.

Завод «Титан-Полимер» традиционно принял участие в работе ярмарки трудоустройства, специалисты департамента по кадрам подробно рассказали соискателям о вакансиях и условиях работы на предприятии.

«Возраст соискателей, которых заинтересовали вакансии нашего предприятия, разный – от юношей и девушек до псковичей старше 40 лет. В числе специальностей, которыми интересовались посетители, – юристы, экономисты, инженерно-технические специальности. В связи с развитием предприятия сейчас требуются работники на производство БОПЭТ-пленки. Сотрудникам мы гарантируем все социальные гарантии, достойную заработную плату, доставку к месту работы, обучение и переобучение за счет предприятия», – рассказала специалист по подбору и развитию персонала завода «Титан-Полимер» Александра Демидова.

В Пскове ярмарку вакансий посетили первый заместитель губернатора области Вера Емельянова и председатель комитета по труду и занятости Алёна Трунова.

Вице-губернатор отметила положительную информационную работу, проводимую заводом «Титан-Полимер» в целях привлечения новых специалистов, пожелала коллективу успехов и предложила во взаимодействии со средним специальным заведением Пскова готовить на целевой основе востребованных на производстве специалистов.

Добавим, что завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») – это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортно ориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410. Erid: LjN8JzfQj.

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