Госдума рассмотрит проект заявления о приостановке работы делегации России в ПА ОБСЕ

17:44, 28 июня 2024, ПАИ

Госдума рассмотрит проект заявления о приостановке работы делегации России в ПА ОБСЕ, пишет Forbes.

«Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля, синхронно с Советом Федерации», — сообщил председатель профильного комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, чьи слова приводятся на сайте Госдумы.

«Российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях ассамблеи на территорию стран-участниц. Так было в Великобритании, Польше и — последний показательный случай — в Румынии. Делегацию РФ фактически лишили права голоса: мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ. Также неоднократно сталкивались с нападками и откровенным хамством на заседаниях ассамблеи», — отметил Слуцкий.