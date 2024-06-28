Псковская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров

18:08, 28 июня 2024, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров, в ходе которой выявила нарушения в полосе отвода железной дороги на направлениях Плюсса – Струги Красные и Кебь – Берёзка. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре.

Установлено, что в местах прилегания полосы отвода к лесным массивам имеются неубранные остатки, нет противопожарной опашки или минерализованной полосы.

Транспортный прокурор в отношении должностного лица структурного подразделения ОАО «РЖД» возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). По результатам его рассмотрения виновный оштрафован на 35 тысяч руб.

Устранение нарушений контролируется.