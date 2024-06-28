Предложения ПсковГУ о развитии партнёрства в сфере науки и высшего образования внесены в резолюцию XI Форума регионов России и Беларуси
Предложения ПсковГУ о развитии российско-белорусского партнёрства в сфере науки и высшего образования были одобрены для внесения в резолюцию XI Форума регионов России и Беларуси в Витебске. Они были озвучены ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной на заседании секции «Инновации в сфере высшего образования и науки: опыт и перспективы сотрудничества Союзного государства». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Среди инициатив – создание сетевых аспирантских программ, российско-белорусских диссертационных советов, проведение российско-белорусской олимпиады школьников по природоподобным технологиям, а также разработка единой стратегии молодёжной политики, которая будет учитывать национальные приоритеты двух стран.
Напомним, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил международные проекты ПсковГУ на пленарном заседании «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства», которое прошло в рамках XI Форума регионов России и Беларуси.
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