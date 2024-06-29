День молодёжи отмечают в России сегодня
День молодёжи отмечают в России в последнюю субботу июня. В 2024 году этот день выпал на 29 июня, сообщает calend.ru.
Праздник был установлен в 1993 году. Тогда он отмечался 27 июня. А 2 мая 2023 года день был перенесён на последнюю субботу июня.
Праздник появился во времена СССР. До 1993 года этот день называли Днём советской молодёжи. Тогда его отмечали в последнее воскресенье июня.
По данным 2024 года, в России 37 миллионов граждан в возрасте от 14 до 35 лет.
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