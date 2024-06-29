Вторую очередь ремонтных работ в псковском Доме молодёжи планируют начать в июле

10:49, 29 июня 2024, ПАИ

Ко второй очереди ремонтных работ в региональном Доме молодёжи планируют приступить в июле. Об этом рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев на встрече с губернатором Михаилом Ведерников. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«У нас для комитета по молодёжной политике 2023 год начался особенно приятно – завершился большой ремонт в Доме молодёжи на Конной, 2. В настоящий момент мы уже почти полностью готовы ко второй очереди – к ремонту 3 и 4 этажа», – сказал Дмитрий Яковлев.

В настоящий момент проработан дизайн-проект, который находится на согласовании в Росмолодежи, подчеркнул он.

«У нас полностью подготовлена вся техническая документация, которая нам позволит выходить на договорные отношения с подрядчиком. Планируем с самого начала июля приступить к работам. Соответственно мы в течение этого года работы завершим, и в декабре у нас уже получится полноценный проект четырехэтажного здания регионального дома молодёжи», – заключил Дмитрий Яковлев.