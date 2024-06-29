Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вторую очередь ремонтных работ в псковском Доме молодёжи планируют начать в июле

Ко второй очереди ремонтных работ в региональном Доме молодёжи планируют приступить в июле. Об этом рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев на встрече с губернатором Михаилом Ведерников. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Вторую очередь ремонтных работ в псковском Доме молодёжи планируют начать в июле. Фото: ПАИ

«У нас для комитета по молодёжной политике 2023 год начался особенно приятно – завершился большой ремонт в Доме молодёжи на Конной, 2. В настоящий момент мы уже почти полностью готовы ко второй очереди – к ремонту 3 и 4 этажа», – сказал Дмитрий Яковлев.

В настоящий момент проработан дизайн-проект, который находится на согласовании в Росмолодежи, подчеркнул он.

«У нас полностью подготовлена вся техническая документация, которая нам позволит выходить на договорные отношения с подрядчиком. Планируем с самого начала июля приступить к работам. Соответственно мы в течение этого года работы завершим, и в декабре у нас уже получится полноценный проект четырехэтажного здания регионального дома молодёжи», – заключил Дмитрий Яковлев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июня 2024

Вторую очередь ремонтных работ в псковском Доме молодёжи планируют начать в июле
29 июня 2024

Новые мусоровозы замечены в Псковской области
29 июня 2024

Александр Котов поздравил псковичей с Днём молодёжи
29 июня 2024

Более 18 тысяч человек посетило стенд Псковской области на XI форуме регионов Беларуси и России
29 июня 2024

Михаил Ведерников: Своим мужеством партизаны подарили нам мирную жизнь
29 июня 2024

Программу девятого дня ярмарки «Виноград» представили псковичам
28 июня 2024

В Пустошкинском районе ограничат движение в связи с проведением тренировочных сборов по авторалли 29 июня
28 июня 2024

Михаил Ведерников: Убеждён, что мусорный оператор должен на 100% процентов принадлежать региону

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...