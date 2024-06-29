Правительство РФ выделило более 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями

16:15, 29 июня 2024, ПАИ

Более 24,5 млрд рублей направят в этом году в фонд «Круг добра» на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

За счёт этих средств детей обеспечат дорогостоящей медицинской помощью, включая закупку медицинских изделий и технических средств реабилитации, а также лекарств, в том числе не зарегистрированных в России. Кроме того, на эти средства организуют и лечение детей за рубежом.

Фонд постепенно расширяет перечень лекарств, для помощи его подопечным используются новые уникальные методики. Всё это требует дополнительного финансирования, отметил председатель Правительства РФ.

Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд получает финансирование за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. В середине декабря 2022 года по поручению главы государства фонд расширил возрастную группу своих подопечных до 19 лет в случаях, если до 18 лет эти пациенты получали поддержку фонда.

Напомним, что в Псковской области для лечения орфанных заболеваний на первый квартал 2024 года закупили лекарственные препараты более чем на 300 миллионов рублей.