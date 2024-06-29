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Общество

Сформирован новый состав общественного совета при комитете по культуре Псковской области

Сформирован новый состав общественного совета при комитете по культуре Псковской области. Документ опубликован на региональном портале нормативных правовых актов.

В состав общественного совета вошло семь человек: руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков, главный видеорежиссёр ГКЦ Пскова Сергей Коротков, педагог Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Татьяна Кузякина, директор Псковского бизнес-инкубатора Юрий Мартынов, директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская, фотограф Светлана Романова, сотрудник «Псковнефтепродукта» Оксана Шевченко.

Предыдущий состав общественного совета по культуре был сформирован в январе 2022 года. В обновлённом составе совета из предыдущих членов остался только Константин Абабков.

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