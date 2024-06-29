Сформирован новый состав общественного совета при комитете по культуре Псковской области

11:35, 29 июня 2024, ПАИ

Сформирован новый состав общественного совета при комитете по культуре Псковской области. Документ опубликован на региональном портале нормативных правовых актов.

В состав общественного совета вошло семь человек: руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков, главный видеорежиссёр ГКЦ Пскова Сергей Коротков, педагог Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Татьяна Кузякина, директор Псковского бизнес-инкубатора Юрий Мартынов, директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская, фотограф Светлана Романова, сотрудник «Псковнефтепродукта» Оксана Шевченко.

Предыдущий состав общественного совета по культуре был сформирован в январе 2022 года. В обновлённом составе совета из предыдущих членов остался только Константин Абабков.