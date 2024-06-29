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Общество

В Псковской области семья сотрудников органов внутренних дел помогла пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги

В Порхове семья сотрудников органов внутренних дел помогла пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Оперативный дежурный дежурной части ОМВД России по Порховскому району старший лейтенант полиции Олег Буров находился дома в свободное от службы время. Он обратил внимание на незнакомца, который вошёл в дом его пожилой соседки, а затем вышел с пакетом и уехал на такси. Полицейский решил навестить пенсионерку, которую уже давно знает, и расспросить её о госте.

Женщина рассказала, что недавно ей позвонил неизвестный, представился врачом и сообщил, что её соседка попала в ДТП и ей срочно необходимы деньги на лечение. Она передала курьеру свои сбережения в сумме 250 тысяч рублей, а также простыни и полотенца.

Олег Буров немедленно доложил о факте мошенничества в дежурную часть и описал такси, на котором уехал подозреваемый. Вместе с супругой, участковым уполномоченным полиции ОМВД старшим лейтенантом полиции Дианой Буровой, он выехал в центр города. Тем временем от коллег из Госавтоинспекции поступила информация от водителя остановленного такси. Он сказал полицейским, что пассажир вышел возле отделения банка.

Олег и Диана Буровы направились туда и задержали ученика девятого класса местной школы, который пытался перевести деньги на счёт своих анонимных работодателей. У него изъяли банковскую карту, смартфон, пакет с вещами и деньги, которые будут возвращены владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Устанавливается возможная причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

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