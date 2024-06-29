Фестиваль уличных видов спорта проходит в Пскове

13:28, 29 июня 2024, ПАИ

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в Пскове сегодня, в День молодёжи России, 29 июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина



















«Фестивалем уличных видов спорта «Движение улиц» Псков отмечает День молодёжи! Сотни ребят всех возрастов целый день будут прокачивать свои навыки скейтбординга, езды на самокате, BMX/МТВ, армрестлинга, баскетбола, паркура и настольного тенниса. В скейт-парке в сквере Александра Невского также работают интерактивные площадки. Приходите за яркими впечатлениями и адреналином! Фестиваль продлится до 22:00. С Днём молодёжи!» – написал Борис Елкин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».