Соревнования по пляжному волейболу и гигантболу состоялись в Пскове

15:21, 29 июня 2024, ПАИ

На берегу реки Великой в Пскове состоялись соревнования по гигантболу и по пляжному волейболу. Их соорганизаторами и участниками стали члены Молодёжного парламента при Псковском областной Собрании депутатов. Состязания прошли в честь Дня молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Турнир стартовал с волейбола. Команды состояли из двух человек – на площадку вышли родители с детьми.

«Это экспериментальный формат, в первый раз такие семейные соревнования мы провели в День защиты детей и увидели, что запрос от людей есть и всем очень нравится. Думаем, будем развиваться в этом направлении», – рассказал судья Псковской федерации волейбола Абдулла Мамедов.

Например, команда Абрамовых уже принимала участие в турнире по пляжному волейболу и продолжила эту традицию в День молодёжи. Участник турнира Олег Абрамов поделился, что уже давно увлекается волейболом, и его сын теперь тоже активно занимается этим видом спорта. «Мы за то, чтобы чаще проводились семейные соревнования. Это сближает поколения, да и просто даёт заряд энергии и хорошего настроения», – подчеркнул он.

Соревнования по гигантболу провёл Молодёжный парламент. В них приняли участие большое количество желающих, рассказали в парламенте. Заместитель председателя Молодёжного парламента отметила, что в настоящее время очень актуально привлечение молодых людей к активному образу жизни.

По её словам, молодые люди, столкнувшись с ковидом, научились работать в новых условиях и применять онлайн-форматы в работе и в учёбе, но с другой стороны – отчасти потеряли какие-то навыки социализации. «Всё-таки движение – это жизнь, и это очень важно. Хочется, чтобы молодые люди были активными, принимали участие во всех мероприятиях, хотели развиваться и в спортивном, и в духовном плане», – подчеркнула она.