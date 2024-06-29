Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Соревнования по пляжному волейболу и гигантболу состоялись в Пскове

На берегу реки Великой в Пскове состоялись соревнования по гигантболу и по пляжному волейболу. Их соорганизаторами и участниками стали члены Молодёжного парламента при Псковском областной Собрании депутатов. Состязания прошли в честь Дня молодёжи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Турнир стартовал с волейбола. Команды состояли из двух человек – на площадку вышли родители с детьми.

«Это экспериментальный формат, в первый раз такие семейные соревнования мы провели в День защиты детей и увидели, что запрос от людей есть и всем очень нравится. Думаем, будем развиваться в этом направлении», – рассказал судья Псковской федерации волейбола Абдулла Мамедов.

Например, команда Абрамовых уже принимала участие в турнире по пляжному волейболу и продолжила эту традицию в День молодёжи. Участник турнира Олег Абрамов поделился, что уже давно увлекается волейболом, и его сын теперь тоже активно занимается этим видом спорта. «Мы за то, чтобы чаще проводились семейные соревнования. Это сближает поколения, да и просто даёт заряд энергии и хорошего настроения», – подчеркнул он.

Соревнования по гигантболу провёл Молодёжный парламент. В них приняли участие большое количество желающих, рассказали в парламенте. Заместитель председателя Молодёжного парламента отметила, что в настоящее время очень актуально привлечение молодых людей к активному образу жизни.

По её словам, молодые люди, столкнувшись с ковидом, научились работать в новых условиях и применять онлайн-форматы в работе и в учёбе, но с другой стороны – отчасти потеряли какие-то навыки социализации. «Всё-таки движение – это жизнь, и это очень важно. Хочется, чтобы молодые люди были активными, принимали участие во всех мероприятиях, хотели развиваться и в спортивном, и в духовном плане», – подчеркнула она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июня 2024

Пятиборье на воде, ногах и колёсах пройдёт в Пскове
29 июня 2024

Соревнования по пляжному волейболу и гигантболу состоялись в Пскове
29 июня 2024

Фестиваль уличных видов спорта проходит в Пскове
28 июня 2024

Чемпионат и первенство Пскова по гребле на байдарках и каноэ стартуют 29 июня
28 июня 2024

Физкультурник из Опочки поборется на руках с псковским мастером спорта
28 июня 2024

Третий этап Кубка Псковской области по лыжероллерам пройдёт в Островском районе
27 июня 2024

Тренер молодёжной сборной России по баскетболу проведёт мастер-класс в Великих Луках
26 июня 2024

Псковские команды сыграют на чемпионате СЗФО по пляжному регби

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...