В Псковском районе возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП

17:09, 29 июня 2024, ПАИ

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Псковском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Следственное отделение по расследованию ДТП в Псковской области возбудило дело по пункту «б» части 4 статьи 264 .

Напомним, ночью 27 июня в у деревни Щиглицы Псковском районе водитель неизвестного автомобиля наехал на 35-летнего пешехода и скрылся с места. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего на месте от полученных травм.

В эту же ночь сотрудники ГАИ совместно с оперативником уголовного розыска по горячим следам установили и задержали виновника ДТП – 62-летнего водителя «Газели».