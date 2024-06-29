Более 90 млн рублей привлекла молодёжь Псковской области в регион благодаря грантам

16:44, 29 июня 2024, ПАИ

Более 90 млн рублей привлекла молодёжь Псковской области в регион благодаря участию в грантовых конкурсах. Об этом доложил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев на встрече с губернатором Михаилом Ведерников. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Задача по привлечению грантовых средств в наш регион является одной из самых ключевых задач. За первое полугодие мы уже смогли привлечь порядка 92 млн рублей. Считаю, что планку в 100 млн мы совершенно точно преодолеем. Для себя делаем замах в два раза больше», – сказал Дмитрий Яковлев.

Кроме того, одна заявка, созданная «Командой 2018» победила в фонде президентских грантов. «По сути дела, у нас в регионе в ближайшие 1,5 года появится проектный офис, который будет плотно взаимодействовать с фондом президентских грантов. Можно сказать, что у нас появится неформальное представительство и этого фонда в регионе», – подчеркнул он.