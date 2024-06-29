81-летнего пенсионера продолжают разыскивать в Псковской области

19:42, 29 июня 2024, ПАИ

81-летнего Илью Строчкова продолжают разыскивать в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Он проживал в Пскове и 23 июня ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, нормального телосложения. Волосы короткие, седые.

Мужчина был одет в синюю спортивную кофту FILA с полосками трёх цветов: белой, синей и тёмно-синей. Также на нём были чёрные брюки, кепка камуфлированного цвета, кроссовки на чёрных шнурках с элементами белого цвета.

При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Строчкова, просят обращаться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02,112.