Россельхозбанк станет генеральным партнёром мероприятия «Виноград» в 2025 году

09:41, 30 июня 2024, ПАИ

АО «Россельхозбанк» станет генеральным партнёром мероприятия «Виноград» в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«На рабочей встрече поблагодарил за такое решение заместителя председателя правления банка Дениса Константинова. Уверен, наш «Виноград» станет ещё более яркой и востребованной площадкой для популяризации отечественной фермерской продукции», – отметил Михаил Ведерников.

Также в рамках рабочей встречи Михаил Ведерников и Денис Константинов обсудили взаимодействие в экономике в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения.

«В частности, рассмотрели возможность для Псковской области стать пилотным регионом в программе «Инновация и молодёжь». Она объединит молодых учёных для развития сельского хозяйства и внедрения инновационных решений в сферу АПК», – подчеркнул Михаил Ведерников.