Программу заключительного дня ярмарки «Виноград» представили псковичам
Программу десятого, заключительного дня эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 21 по 30 июня, опубликовали в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.
-
Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области
-
Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области
-
Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области
-
Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области
-
Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области
-
Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области
«Кавказ», живопись
12:00–13:00 – мастер-класс «Украшения из пробки».
Лекторий «Винология»
11:00–11:40 – лекция – мастер-класс «Автохтоны Дона. На примере винодельни Молчанова».
12:00–12:45 – лекция – мастер-класс «Северное виноградарство».
13:00–13:45 – лекция-дегустация «История одной этикетки».
14:30–15:30 – лекция-дегустация «Винный туризм».
16:30–17:30 – лекция-дегустация «Винодельня «Сухая Гора».
18:00–19:00 – лекция – мастер-класс «Его величество Сабраж!».
19:00–20:30 – музыкальная игра с дегустацией «Угадай мелодию? Вино!».
«Дон», кино
11:00–13:00 – музыкально-гимнастическое мероприятие «Йога на Дону».
15:00–18:00 – историческая реконструкция походной кухни казаков «Казачий стан», включает угощение зрителей.
18:00–22:00 – показ художественного фильма «Трое в лодке, не считая собаки».
«Кубань», театр
14:00–14:30 – выступление фокусника, комедийного импровизатора Алексея Сенникова.
18:00–18:30 – выступление фокусника, комедийного импровизатора Алексея Сенникова.
«Крым», музыка
12:00–13:00 – DJ TIMONYX.
13:00–14:00 – DJ POPOV.
14:00–15:00 – DJ REGINA.
15:00–16:00 – DJ BOYKOFF.
16:00–17:00 – DJ STRAKSHIS.
17:00–18:00 – DJ GENRY FOX.
18:00–19:00 – DJ MARIAM.
19:00–20:00 – DJ INFEST.
20:00–21:00 – DJ FILARMONO.
21:00–22:00 – DJ PABLO.
Детская зона
11:00–19:00 – научные мастер-классы проекта «Эмпирика».
11:00–19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе.
11:00–19:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+).
11:00–19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+).
11:00–19:00 – игровая зона VR.
11:00–12:00 – спектакль «Кусочек зимы».
14:00-15:00 – спектакль «Звёздочка в лесу».
17:00–18:00 – спектакль «Два медведя».
Напомним, что всего на ярмарке представлено несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки – «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань».
Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.