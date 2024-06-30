Программу заключительного дня ярмарки «Виноград» представили псковичам

11:23, 30 июня 2024, ПАИ

Программу десятого, заключительного дня эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 21 по 30 июня, опубликовали в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области



Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области











«Кавказ», живопись

12:00–13:00 – мастер-класс «Украшения из пробки».

Лекторий «Винология»

11:00–11:40 – лекция – мастер-класс «Автохтоны Дона. На примере винодельни Молчанова».

12:00–12:45 – лекция – мастер-класс «Северное виноградарство».

13:00–13:45 – лекция-дегустация «История одной этикетки».

14:30–15:30 – лекция-дегустация «Винный туризм».

16:30–17:30 – лекция-дегустация «Винодельня «Сухая Гора».

18:00–19:00 – лекция – мастер-класс «Его величество Сабраж!».

19:00–20:30 – музыкальная игра с дегустацией «Угадай мелодию? Вино!».

«Дон», кино

11:00–13:00 – музыкально-гимнастическое мероприятие «Йога на Дону».

15:00–18:00 – историческая реконструкция походной кухни казаков «Казачий стан», включает угощение зрителей.

18:00–22:00 – показ художественного фильма «Трое в лодке, не считая собаки».

«Кубань», театр

14:00–14:30 – выступление фокусника, комедийного импровизатора Алексея Сенникова.

18:00–18:30 – выступление фокусника, комедийного импровизатора Алексея Сенникова.

«Крым», музыка

12:00–13:00 – DJ TIMONYX.

13:00–14:00 – DJ POPOV.

14:00–15:00 – DJ REGINA.

15:00–16:00 – DJ BOYKOFF.

16:00–17:00 – DJ STRAKSHIS.

17:00–18:00 – DJ GENRY FOX.

18:00–19:00 – DJ MARIAM.

19:00–20:00 – DJ INFEST.

20:00–21:00 – DJ FILARMONO.

21:00–22:00 – DJ PABLO.

Детская зона

11:00–19:00 – научные мастер-классы проекта «Эмпирика».

11:00–19:00 – деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе.

11:00–19:00 – постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+).

11:00–19:00 – творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+).

11:00–19:00 – игровая зона VR.

11:00–12:00 – спектакль «Кусочек зимы».

14:00-15:00 – спектакль «Звёздочка в лесу».

17:00–18:00 – спектакль «Два медведя».

Напомним, что всего на ярмарке представлено несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки – «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань».

Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.