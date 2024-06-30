Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

12:15, 30 июня 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали сотрудники полиции в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках днём 24 июня у дома на улице Труда сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Ниссан».

Выяснилось, что управлял автомобилем 47-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.