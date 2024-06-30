Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках
Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали сотрудники полиции в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Великих Луках днём 24 июня у дома на улице Труда сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Ниссан».
Выяснилось, что управлял автомобилем 47-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 июня 2024
Водитель и пассажир госпитализированы в результате съезда автомобиля в кювет в Псковском районе