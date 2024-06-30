Новую детскую площадку начали устанавливать в Пушкинских Горах

13:29, 30 июня 2024, ПАИ

Новую детскую площадку начали устанавливать в парке «Лукоморье» в Пушкинских Горах. Об этом сообщили глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в своём телеграм-канале.

«Убедительная просьба к родителям, пока не завершен монтаж, и площадка не принята, не допускать на неё своих детей! Объект дорогостоящий, на его установку требуется время, и пока пользоваться элементами площадки рано!» – отметила глава района.

После сдачи объекта площадка будет открыта, добавила она.