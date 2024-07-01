Приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий мероприятие прошло в Печорах

22:53, 01 июля 2024, ПАИ

Мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, прошло у стелы на улице Псковской в Печорах сегодня, 1 июля. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

В мероприятии приняли участие представители администрации и Собрания депутатов Печорского муниципального округа, ветераны боевых действий, сотрудники военного комиссариата Печорского района, Печорского районного центра культуры, представители общественности, школьники.

«Мы искренне поздравляем и благодарим тех, кто все эти годы отстаивал интересы нашей страны и продолжает сегодня защищать будущее России. Мы преклоняемся перед воинами, отдавшими свою жизнь за Отечество!» – обратился к собравшимся глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Военный комиссар Печорского района Александр Безручко обратил внимание, что у стелы сегодня собрались и те, кто прошёл Афганистан, Чечню. Он заявил, что павших мы будем помнить всегда.

Со словами приветствия выступил и. о. заместителя начальника отдела в Печорах Евгений Никифоровский.

Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, День ветеранов боевых действий учредили в Псковской области в этом году.