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Приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий мероприятие прошло в Печорах

Мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, прошло у стелы на улице Псковской в Печорах сегодня, 1 июля. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий мероприятие прошло в Печорах. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

В мероприятии приняли участие представители администрации и Собрания депутатов Печорского муниципального округа, ветераны боевых действий, сотрудники военного комиссариата Печорского района, Печорского районного центра культуры, представители общественности, школьники.

«Мы искренне поздравляем и благодарим тех, кто все эти годы отстаивал интересы нашей страны и продолжает сегодня защищать будущее России. Мы преклоняемся перед воинами, отдавшими свою жизнь за Отечество!» – обратился к собравшимся глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Военный комиссар Печорского района Александр Безручко обратил внимание, что у стелы сегодня собрались и те, кто прошёл Афганистан, Чечню. Он заявил, что павших мы будем помнить всегда.

Со словами приветствия выступил и. о. заместителя начальника отдела в Печорах Евгений Никифоровский.

Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, День ветеранов боевых действий учредили в Псковской области в этом году.

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