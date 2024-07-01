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Общество

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • ​Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: размещено в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • ​Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: размещено в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • ​Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: размещено в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • ​Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: размещено в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • ​Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: размещено в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • ​Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: размещено в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • ​Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: размещено в телеграм-канале губернатора Псковской области

При исполнении воинского долга погибли гвардии прапорщик Руслан Ревенко, гвардии младший сержант Сергей Захаров, ефрейтор Сергей Жаров, ефрейтор Юрий Иляшевич, ефрейтор Никита Сидоров, рядовой Александр Банифатов, рядовой Александр Ратманов.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», – заверил глава региона.

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