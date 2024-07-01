Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы самые пострадавшие от непогоды муниципалитеты в Псковской области

После прошедших ливней, гроз и сильного ветра 879 населённых пунктов Псковской области с населением более 15 тысяч человек остались без света по состоянию на 20:00 1 июля. Об этом глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Названы самые пострадавшие от непогоды муниципалитеты в Псковской области. Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Наибольшее количество отключений зафиксировано в Псковском и Себежском районах, в Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком, Порховском муниципальных округах.

В Псковском филиале компании «Россети Северо-Запад» введён особый режим работы. Восстановление электроснабжения ведётся силами 68 бригад численностью 175 человек. Вместе с энергетиками в усиленном режиме работают и коммунальные службы – приводят в порядок улицы и дворы, убирают упавшие деревья и поломанные ветви.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
01 июля 2024

Названы самые пострадавшие от непогоды муниципалитеты в Псковской области
01 июля 2024

Михаил Ведерников – о ситуации с вывозом мусора: Полигоны открыты, машины принимают
01 июля 2024

В Борисовичах появится новая детско-взрослая поликлиника
01 июля 2024

Приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий мероприятие прошло в Печорах
01 июля 2024

Более 80 бригад энергетиков ликвидируют последствия урагана в Псковской области
01 июля 2024

Выставку шаржей «Архитекторы шутят» открыла в Пскове член Союз архитекторов России Зоя Степанова
01 июля 2024

Мемориальную доску в честь гвардии рядового Артура Трайта открыли в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...