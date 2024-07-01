Названы самые пострадавшие от непогоды муниципалитеты в Псковской области

23:32, 01 июля 2024, ПАИ

После прошедших ливней, гроз и сильного ветра 879 населённых пунктов Псковской области с населением более 15 тысяч человек остались без света по состоянию на 20:00 1 июля. Об этом глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Наибольшее количество отключений зафиксировано в Псковском и Себежском районах, в Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком, Порховском муниципальных округах.

В Псковском филиале компании «Россети Северо-Запад» введён особый режим работы. Восстановление электроснабжения ведётся силами 68 бригад численностью 175 человек. Вместе с энергетиками в усиленном режиме работают и коммунальные службы – приводят в порядок улицы и дворы, убирают упавшие деревья и поломанные ветви.